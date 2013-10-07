За кражу номеров предложили сажать на четыре года

Документ добавляет в Уголовный кодекс РФ новую статью – «неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства». За кражу регистрационных знаков «из корыстной и иной личной заинтересованности» законопроект предлагает установить штраф в размере 200 тысяч рублей (или годовой зарплаты), либо год исправительных работ, либо лишение свободы на такой же срок.

За кражу номеров по предварительному сговору в составе преступной группы документ предполагает штраф в размере 300 тысяч рублей, обязательные работы или два года исправительных работ, или лишение свободы на срок до четырех лет.

При хищении номеров без цели наживы (например, из хулиганских побуждений) законопроект предлагает штрафовать на сумму от 2 до 5 тысяч рублей или наказывать 15 сутками административного ареста.

Ранее законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за скручивание автомобильных номеров, одобрили депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга. Этот документ предусматривает штраф в 200 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок за кражу госзнаков. Его планировалось направить на рассмотрение в Госдуму. О дальнейшей судьбе документа не сообщается.