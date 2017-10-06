Учительнице из Краснодара не понравился дешевый подарок от родителей (ФОТО)

Краснодарская учительница младших классов обиделась на детей и их родителей из-за дешевого подарка на День учителя.

Как пишет Ура.ру, родители учеников собрали для учительницы 2 000 рублей и купили букет цветов. Презент они преподнесли педагогу на День учителя. Однако она, посмотрев в конверт, вернула его родителям, при этом расплакавшись.





Родительский комитет предоставил переписку, из которой видно, что ранее учительница просила подарить ей модем и пополнить на нем баланс.





О том, что же можно педагогам, а что нельзя – читайте в материале TagilCity.ru.







Фото: Ура.ру