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Новости Нижнего Тагила

Учительнице из Краснодара не понравился дешевый подарок от родителей (ФОТО)

6 октября 2017, 14:30Добавить новость
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Краснодарская учительница младших классов обиделась на детей и их родителей из-за дешевого подарка на День учителя. 

Как пишет Ура.ру, родители учеников собрали для учительницы 2 000 рублей и купили букет цветов. Презент они преподнесли педагогу на День учителя. Однако она, посмотрев в конверт, вернула его родителям, при этом расплакавшись.

Родительский комитет предоставил переписку, из которой видно, что ранее учительница просила подарить ей модем и пополнить на нем баланс.

О том, что же можно педагогам, а что нельзя – читайте в материале TagilCity.ru.



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Фото: Ура.ру

© TagilCity.ru
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