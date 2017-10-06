Вандалы дважды облили краской памятник Максиму Горькому в Ревде (ФОТО)

О первом инциденте сообщили очевидцы 30 сентября в городском паблике в соцсети. Они увидели, как молодой человек в темной куртке проехал мимо памятника Максиму Горькому на велосипеде, бросил в него банку и скрылся.



Оказалось, что в банке была краска – местные жители увидели на монументе красные пятна и почувствовали резкий запах. Догнать нарушителя не удалось.





5 октября другой житель Ревды поделился фотографией, где к красной краске на памятнике добавились синие пятна. Сейчас полиция Ревды проводит проверку по факту вандализма, пишет «Ревда Инфо».

Фото: «Ревда Инфо»