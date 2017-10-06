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Новости Нижнего Тагила

Вандалы дважды облили краской памятник Максиму Горькому в Ревде (ФОТО)

6 октября 2017, 20:30Добавить новость
Свердловская область,Ревда,вандалы,нарушение,полиция,проверка,памятник
В центре Ревды неизвестные вандалы облили краской памятник Максиму Горькому, который располагается в Литературном сквере. Причем нападения на монумент происходили дважды.

О первом инциденте сообщили очевидцы 30 сентября в городском паблике в соцсети. Они увидели, как молодой человек в темной куртке проехал мимо памятника Максиму Горькому на велосипеде, бросил в него банку и скрылся. 


Оказалось, что в банке была краска – местные жители увидели на монументе красные пятна и почувствовали резкий запах. Догнать нарушителя не удалось.

5 октября другой житель Ревды поделился фотографией, где к красной краске на памятнике добавились синие пятна. Сейчас полиция Ревды проводит проверку по факту вандализма, пишет «Ревда Инфо».

 

Свердловская область,Ревда,вандалы,нарушение,полиция,проверка,памятникСвердловская область,Ревда,вандалы,нарушение,полиция,проверка,памятник

Фото: «Ревда Инфо»

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