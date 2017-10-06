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Новости Нижнего Тагила

«Магнит» проиграл суд ГИБДД Екатеринбурга

6 октября 2017, 19:00Добавить новость
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Верховный суд завершил судебное заседание в отношении логистического центра сети «Магнит» под Екатеринбургом. Было принято решение удовлетворить требования ГИБДД о запрете строительства подъезда к «Магниту» через автозаправку.

Здание логистического центра было построено на Московском тракте под Екатеринбургом в 2013 году. Через 3 года АО «Тандер» приняло решение о строительстве подъездного пути к «Магниту» с трассы Пермь - Екатеринбург. По документации, заезд должен был происходить через АЗС «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

 

В ГИБДД Екатеринбурга изучили план строительства заезда и запретили использовать заправку в качестве перекрестка. Собственники «Магнита» пытались обжаловать решение в арбитражном суде, однако ничего не вышло. Попытка обратиться в верховный суд также закончилась провалом для АО «Тандер».

 

Теперь новый подъезд будет проложен через село Ново-Алексеевское, что потребует от собственников увеличения объема работ и больших затрат, сообщает URA.ru.

 
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