Кафе для заключенных открылось в Екатеринбурге

Для того, чтобы сделать заказ, арестанты должны выбрать блюдо в разделе «Магазин» личного дела в терминале, затем заявка попадает к поварам. Далее осужденный пишет заявление на списание с личного счета стоимости заказа и относит его в бухгалтерию магазина учреждения. И, наконец, заключенного вызывают в кафе для выдачи блюда.