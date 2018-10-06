Кафе для заключенных открылось в Екатеринбурге

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В начале октября в ИК-10 в Екатеринбурге открылось кафе для отбывающих наказание.
Сюжеты: Екатеринбург
Заключенные ИК-10 получили возможность заказывать блюда в кафе, которое открылось на территории колонии в начале октября.
Для того, чтобы сделать заказ, арестанты должны выбрать блюдо в разделе «Магазин» личного дела в терминале, затем заявка попадает к поварам. Далее осужденный пишет заявление на списание с личного счета стоимости заказа и относит его в бухгалтерию магазина учреждения. И, наконец, заключенного вызывают в кафе для выдачи блюда.
Совершить трапезу можно в кафе или на территории колонии, информирует «Вечерний Екатеринбург».
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