Мошенники обманом продают салдинским пенсионерам огнетушители и счетчики воды
Сегодня, 09:40Общество
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В Верхней и Нижней Салде неизвестные обманным путем продают пенсионерам огнетушители, счётчики и фильтры для воды по 10 тысяч рублей за штуку.
Приходя к пожилым людям, злоумышленники обращаются к ним по имени и отчеству, тем самым располагая их к себе. Также они располагают сведениями о том, где работали пожилые люди ранее и о положенных им льготам. Они представляются представителями различных служб, говоря о необходимости приобретения предлагаемых ими товаров.
Так, 85-летняя салдинка купила у злоумышленников счетчики воды за 10 тыс. рублей. Другая пенсионерка купила два огнетушителя за четыре тысяч рублей. Позднее уже за восемь тысяч рублей еще одна пожилая женщина купила огнетушитель за восемь тысяч рублей.
Сообщается, что злоумышленники выбирают пенсионеров в возрасте 80-85 лет, пишет vsalde.ru.
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