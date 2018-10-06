Мошенники обманом продают салдинским пенсионерам огнетушители и счетчики воды

Приходя к пожилым людям, злоумышленники обращаются к ним по имени и отчеству, тем самым располагая их к себе. Также они располагают сведениями о том, где работали пожилые люди ранее и о положенных им льготам. Они представляются представителями различных служб, говоря о необходимости приобретения предлагаемых ими товаров.