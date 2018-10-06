Надели на голову пакет и перекрыли кислород: тагильчанин заявил об избиении в полиции

Житель Нижнего Тагила, работающий на одном из местных заводов, рассказал, что 3 октября полиция потребовала, чтобы он явился в участок на Островского, 21. Поводом повестки стали якобы неоплаченные штрафы.

Со слов мужчины, когда он вошел в кабинет, то узнал, что должен сознаться в неких противоправных действиях. На размышления полицейские предоставили гражданину 1 час, предупредив, что далее будут разговаривать по-другому.

По прошествии заявленного времени, тагильчанин сказал, что не преступал закон.

На голову мне надели пакет, перекрыли кислород и стали бить в живот и по голове. При этом я был закован в наручники и не понимал, что им от меня надо, рассказал мужчина.

В полиции он получил справку, что прошел допрос в качестве свидетеля.

По словам молодого человека, на следующий день он понял, что должен признаться в совершении квартирной кражи, совершенной в Нижнем Тагиле.

Семь лет назад моя жена общалась с хозяином этой обворованной квартиры. В полиции подумали, что у супруги остались ключи от его жилья, а я их взял, проник в помещение и выкрал золото. Наталья пришла в полицейский участок только утром, прошла полиграф. Он показал, что мы непричастны. После этого нас отпустили домой, продолжил рассказ пострадавший.

В результате происшествия семья обратилась в Следственный комитет с жалобой на действия представителей закона. Также супруги съездили в травмпункт и зафиксировали повреждения на теле мужчины.

По информации от Е1.ru, в СКР отказались прокомментировать инцидент. А в полиции предложили не торопиться с выводами.