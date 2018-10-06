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Свердловская область получила «Золотое яблоко» за достижения в сфере туризма
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловская область получила «Золотое яблоко» за достижения в сфере туризма

Сегодня, 13:00Общество
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