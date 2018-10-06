Свердловская область получила «Золотое яблоко» за достижения в сфере туризма

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Свердловская область получила награду в сфере туризма «Золотое яблоко». Церемония награждения прошла 5 октября в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Данная премия учреждена федерацией журналистов, которые занимаются изучением туризма и пишут о нем различные материалы - FIJET. Премия вручается с 1970 года.
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Свердловская область получила «Золотое яблоко» за развитие делового и событийного туризма. Награду получил губернатор региона из рук президента FIJET, пишут «Вечерние Ведомости».
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