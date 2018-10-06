Тагильский исследователь подозревает сатанистов в убийстве двух девушек на Уктусе

В подтверждение своих предположений, тагильчанин представил видеозапись с камеры видеонаблюдения, которая установлена на территории ГСК «Уктусские горы», которая сделана 5 октября 2018 года в 21:01.

Видно, что в районе Лысой горки собралась группа людей. Все они одеты в светлые плащи с опущенными капюшонами, у некоторых — фонарики на лбу. Зажгли длинные факелы и организованно пошли вверх по тропе, пишет в своём блоге исследователь.

На записи можно различить группу людей в белом, однако определить, что происходит трудно из-за низкого качества и дальнего расстояния.

Также Дегтерев уверяет, что с конца 80-х годов 20-го века на Уктусе собираются сатанисты. Он пишет, что самолично находил на той территории убитых кошек и собак.