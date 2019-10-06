Как правильно хранить и чистить серебряные изделия

Мифы о чистке серебра Чтобы не навредить драгоценным изделиям, нужно тщательно изучить правила их чистки и выяснить риски от использования разных средств.

Миф 1: зубная паста поможет избавиться от потемнений. Это действительно так. Благодаря мощным компонентам в составе зубной пасты серебряные изделия вернут себе блеск и чистоту, но существует риск повредить эмаль украшения.

Миф 2: полироли для серебра — хороший выбор. Профессиональные продукты полностью справляются со своей задачей, но обладают слишком высокой концентрацией сильнодействующих веществ. Оригинальные серебряные кольца вновь засияют чистотой, но велика вероятность, что вскоре они опять потускнеют.

Миф 3: чем больше вы носите украшения, тем чаще их нужно чистить. В действительно все может быть в точности до наоборот. Натуральные масла кожи не вредят серебряным изделиям, но и не предотвращают возникновение потемнений.

Как хранить серебряные изделия Воздух — враг серебра. Серебряные украшения следует хранить в емкостях с ограниченным доступом воздуха — шкатулках, футлярах, воздухонепроницаемых мешочках. Вечером все серебряные украшения, которые вы носили, стоит убирать в специально предназначенные для них места хранения.

Фото: sribnakraina.ua

Необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей на серебряные украшения. Солнечный свет негативно сказывается на внешнем виде изделий. На пляж или в жаркую солнечную погоду серебро не стоит носить.

Сера окисляет металл, поэтому необходимо предотвратить контакт серебра с минералом. Список вещей, которые содержат серу:

шерсть;

латекс;

резина;

горчица;

лук;

яйца;

некоторые виды косметики.

Перед мытьем рук или посуды, уборкой и принятием душа украшения следует снимать, а также не надевать серебряные украшения в тренажерный зал, бассейн и сауну. Парфюмерия в не меньшей степени вредит серебру. Духи рекомендуется наносить на кожу до того, как вы надели украшения.

Как чистить серебро Даже правильное хранение серебряных украшений не убережет металл от потускнения. С течением времени он потеряет первозданный блеск, поэтому чистить серебряные предметы рекомендуется раз в несколько месяцев.

Для чистки серебра следует использовать салфетки из микрофибры, поскольку махровые полотенца или более грубые ткани могут поцарапать металл.

Средства, которые помогут отполировать серебро:

Мыло без аммиака и фосфатов и теплая вода. Серебряные изделия помещают в мыльный раствор на 5 минут, а затем протирают салфеткой.

Пищевая сода и вода. Пасту из соды следует распределить на ювелирном изделии, втирая ее салфеткой в металл возвратно-поступательными движениями.

Лимонный сок и оливковое масло в соотношении 1 чайная ложка масла на 1/2 стакана лимонного сока. Изделие замачивают на 1-2 минуты в растворе и затем чистят салфеткой.

Помимо перечисленных методов, существует еще один — простой, но эффективный. В алюминиевую чашку кладут серебряные украшения, заливают их горячей водой и добавляют 1-2 столовые ложки соды и соли. Спустя 5 минут потемнения счищают салфеткой и вытирают изделие насухо.

Если на серебряном изделии присутствует натуральный камень, нежелательно использовать химические средства при чистке, которые могут изменить цвет камня или спровоцировать его разрушение.

Окисление серебряных изделий — естественный процесс, который невозможно полностью предотвратить. Но грамотный уход и хранение помогут сберечь красоту украшений и продлят их срок службы.