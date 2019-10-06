Митрополит Кирилл призвал екатеринбуржцев голосовать за Приборостроительный завод

Обращение митрополита к верующим было зачитано на воскресных службах в церквях. В своем обращении митрополит призвал горожан прийти 13 октября на участки для выборов места для храма и проголосовать за площадку Приборостроительного завода.

4 октября митрополит провел встречу с общественниками, на которой также подчеркнул позицию о месте строительства нового храма в Екатеринбурге.