Митрополит Кирилл призвал екатеринбуржцев голосовать за Приборостроительный завод
Сегодня, 16:54ОбществоФото: Екатеринбургская епархия
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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл призвал жителей Екатеринбурга проголосовать за площадку для строительства храма святой Екатерины, принадлежащую УГМК, сообщается на сайте епархии.
Сюжеты: Екатеринбург
Обращение митрополита к верующим было зачитано на воскресных службах в церквях. В своем обращении митрополит призвал горожан прийти 13 октября на участки для выборов места для храма и проголосовать за площадку Приборостроительного завода.
4 октября митрополит провел встречу с общественниками, на которой также подчеркнул позицию о месте строительства нового храма в Екатеринбурге.
Мы считаем, что главный храм Екатеринбурга должен быть в центре, и здесь других вариантов нет. Центральная площадка из двух предложенных вариантов у нас одна - на улице Горького, сказал митрополит Кирилл.
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