Педагоги Свердловской области примут участие в подготовке «учительского ЕГЭ»
Сегодня, 13:32ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловская область стала одним из регионов России, в котором педагоги будут участвовать в подготовке критериев для последующего создания национальной системы оценки учительского роста или, так называемого, «учительского ЕГЭ», сообщают в департаменте информационной политики региона.
500 уральских педагогов в октябре пройдут анкетирование. На его основе будут подведены итоги об уровне средней компетенции учителей в регионе. Оценочные критерии, которые планируется использовать впоследствии для тестов, сейчас находятся в стадии формирования.
Поэтому собираемые сведения пока никак не повлияют на зарплату или статус учителя, а послужат для общефедерального теста для учителей, который планируется ввести с 2020 года.
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