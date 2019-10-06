Покрас Лампас приехал в Екатеринбурга, чтобы переделать Супрематический крест

Как рассказал сам художник, график работ очень плотный. Восстанавливать рисунок будут всю ночь, чтобы на следующий день улететь домой.

Напомним, «Супрематический крест» появился на Уралмаше в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия». Однако через некоторое время часть рисунка закатали коммунальные службы, когда делали пешеходный переход.