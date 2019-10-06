Покрас Лампас приехал в Екатеринбурга, чтобы переделать Супрематический крест
Сегодня, 09:38ОбществоФото: пресс-служба «Стенограффии»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Известный художник-каллиграфист прилетел в Екатеринбург для того, чтобы восстановить свою работу на площади Первой Пятилетки — «Супрематический крест», пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказал сам художник, график работ очень плотный. Восстанавливать рисунок будут всю ночь, чтобы на следующий день улететь домой.
Напомним, «Супрематический крест» появился на Уралмаше в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия». Однако через некоторое время часть рисунка закатали коммунальные службы, когда делали пешеходный переход.
Покрас Лампас собирался восстановить картину на асфальте, но против рисунка выступили православные активисты. Позже художник заявил, что переделает свою работу так, что она устроит всех.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей