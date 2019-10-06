«Появляется апатия». В Нижнем Тагиле закрывается единственное в городе котокафе
В Нижнем Тагиле с 1 ноября закрывается единственное в городе антикафе, где живут кошки. Сейчас новый дом ищут 13 котов, рассказали TagilCity.ru в котокафе «Meow».
Долгое время мы находили дом котикам, которые ранее жили в неблагоприятных условиях, котики радовали вас уютной атмосферой, но сейчас, как не прискорбно осознавать, котокафе прекращает свое существование. Нам необходима ваша помощь, в поиске дома для 13 котиков,говорится в официальной группе кафе во «Вконтакте».
Причиной закрытия представитель кафе в беседе с TagilCity.ru назвал смену деятельности:
Когда прикладываешь усилия, частичку себя и не видишь результата, появляется апатия, прокрастинация, в связи с этим мы решили закрыть кафе и найти себя в другом деле.
Владельцы кафе обещают, что никто из котов не будет отправлен на улицу, а тех, кого не успеют пристроить до закрытия, вернут на передержку, откуда брали. Сегодня, например, в новый дом уедут две кошки.
Судьбу своих подопечных руководство также намерено отслеживать, а при передаче животных составляется договор:
Перед тем, как кошка уедет в новый дом, с её будущими «родителями» проводится собеседование, заполняется договор, и после мы поддерживаем общение в социальных сетях.
Первое в Нижнем Тагиле антикафе с кошками «Meow» открылось летом 2018 года. Там посетители могли поиграть в настольные или видеоигры, почитать, угоститься чаем со сладостями, и всё это в окружении живущих там котов и кошек. Кроме того, любой посетитель мог забрать понравившегося кота домой. Таким образом с помощью кафе новый дом нашли более 30 животных.