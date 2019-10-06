«Появляется апатия». В Нижнем Тагиле закрывается единственное в городе котокафе

Долгое время мы находили дом котикам, которые ранее жили в неблагоприятных условиях, котики радовали вас уютной атмосферой, но сейчас, как не прискорбно осознавать, котокафе прекращает свое существование. Нам необходима ваша помощь, в поиске дома для 13 котиков,говорится в официальной группе кафе во «Вконтакте».

Причиной закрытия представитель кафе в беседе с TagilCity.ru назвал смену деятельности:

Когда прикладываешь усилия, частичку себя и не видишь результата, появляется апатия, прокрастинация, в связи с этим мы решили закрыть кафе и найти себя в другом деле.

Владельцы кафе обещают, что никто из котов не будет отправлен на улицу, а тех, кого не успеют пристроить до закрытия, вернут на передержку, откуда брали. Сегодня, например, в новый дом уедут две кошки.

Судьбу своих подопечных руководство также намерено отслеживать, а при передаче животных составляется договор:

Перед тем, как кошка уедет в новый дом, с её будущими «родителями» проводится собеседование, заполняется договор, и после мы поддерживаем общение в социальных сетях.