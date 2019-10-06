В Нижнем Тагиле объявили новый экологический митинг

Митинг пройдет в парке «Народный», старт мероприятия - в 13.00. По словам организаторов, оно согласовано с администрацией города.

5 октября коммунисты провели в Комсомольском сквере экологический митинг, на котором собралось около 100 человек. Тагильчане митинговали против цен на вывоз мусора, выражали недовольство качеством питьевой воды и строительством завода по сортировке ТКО. Участники митинга составили резолюцию, которую планировали направить в администрацию Нижнего Тагила и правительство региона.