В Нижнем Тагиле объявили новый экологический митинг

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12 октября в Нижнем Тагиле пройдет митинг, касающийся мусорной реформы, экологии и проблем с водой.
Сюжеты: Нижний Тагил
Митинг пройдет в парке «Народный», старт мероприятия - в 13.00. По словам организаторов, оно согласовано с администрацией города.
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5 октября коммунисты провели в Комсомольском сквере экологический митинг, на котором собралось около 100 человек. Тагильчане митинговали против цен на вывоз мусора, выражали недовольство качеством питьевой воды и строительством завода по сортировке ТКО. Участники митинга составили резолюцию, которую планировали направить в администрацию Нижнего Тагила и правительство региона.
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