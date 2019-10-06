Захарова предложила экс-мэру Екатеринбурга помочь животным, а не создавать шумиху
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману помочь приюту для бездомных животных в ответ на просьбу Ройзмана оказать помощь Алексею Романцеву, получившему травму на Кипре, пишет Е1.
Бывший мэр Екатеринбурга написал в соцсети о том, что Алексею Ромнцеву нужна помощь. Он травмировал позвоночник во время пребывания на Кипре.
Его довезли до больницы, но лечение не начинают из-за того, что страховая бездействует. Консульство говорит, что возможности ограничены. Нужен шум, написал Ройзман.
В ответ на это Мария Захарова опубликовала пост в Facebook, в котором пояснила, что помощь россиянину оказывается, и 6 октября он прилетит на родину. Ройзмана же Захарова упрекнула за желание вызвать шумиху, а не помочь человеку.
Мы же прекрасно понимаем, что у Евгения Ройзмана есть все телефоны, по которым можно позвонить и оказать реальное содействие,написала представитель МИДа.
Также Захарова предложила помочь приюту для бездомных животных, расположенному в Донецке. На предложение Евгений Ройзман ответил, что ему «и здесь есть кому помогать». Также он пояснил, что опубликованный им текст принадлежит не ему, он скопировал его и разместил в комментариях под сообщением от МИДа в соцсетях.