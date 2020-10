Игрок «Ниццы» Сиприен, которым интересовался «Спартак», перешел в «Парму»

Центральный полузащитник «Ниццы» Уилан Сиприен стал игроком «Пармы».

Об этом сообщает «Советский спорт» с ссылкой на пресс-службу итальянской команды. По информации источника, 25-летний француз проведет в составе «крестоносцев» нынешний сезон на правах аренды за 1,5 миллиона евро с возможностью выкупа. В дальнейшем футболист может подписать полноценный контракт с клубом до конца июня 2025 года. Ранее сообщалось, что игрок входил в сферу интересов «Спартака». Сиприен выступал за «Ниццу» с июля 2016 года, проведя за клуб 109 матчей, в которых он забил 23 гола и отдал 12 ассистов.

