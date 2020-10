Миллиардное банкротство и споры вузов: крупные дела сентября в свердловском арбитраже

В сентябре в арбитражный суд Свердловской области были поданы несколько многомиллионных исков. Кто с кем судится и в чем суть исков — в материале TagilCity.ru.

Банкротство на миллиард «Сбербанк России» подал иск к ООО «Кардинал» с требованием признать компанию банкротом. Сумма исковых требований — 1,7 млрд рублей. Исковое заявление принято судом к производству. Первое заседание по делу пройдет в конце октября. ООО «Кардинал» в Екатеринбурге занимается поставкой алкогольных напитков. В 2019 году Межрегиональное управление по регулированию алкогольного рынка в УрФО через суд оштрафовало компанию на 100 тысяч рублей за несоответствие реализуемой продукции ГОСТу. Банкротство института Уральский финансово-юридический институт обратился в арбитражный суд с иском к Уральскому гуманитарно-техническому институту. Истец требует признать УГТИ банкротом и ввести в отношении должника процедуру наблюдения, а также взыскать 285 млн рублей. Учредителем обоих вузов является ректор УрФЮИ Владислав Назаров, которого в 2017 году лишили лицензии на образовательную деятельность. УрФЮИ также находится в стадии банкротства с 2019 года. Общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр, составляет 82,7 млн рублей. При этом в ходе аудита имущества вуза выяснялось, что его банкротство имеет преднамеренные признаки. Причиной этому стала сделка между УрФЮИ и УГТИ, по которой последний получил 305 млн рублей. В суде посчитали, что кредит был предоставлен на заведомо невыгодных условиях и признал сделку несостоятельной. Спор из-за ценных бумаг АО «БЗСК-Инвест» требует через суд 97 млн рублей с ООО «Гаринский». Предметом судебного спора стали ценные бумаги. Исковое заявление принято в производство. «БЗСК-Инвест» был признан банкротом в 2018 году. Незадолго до этого компания остановила стройку высотки в Гаринском переулке в Екатеринбурге, возведение которой началось еще в 2014 году. Генеральный директор «БЗСК-Инвест» был обвинен в мошенничестве с деньгами дольщиков на сумму свыше 200 млн рублей. Сейчас строительством 25-этажного дома занимается компания «Атомстройкомплекс». Photo: 1MediaInvest Иск к туроператору ООО «РТИ» обвиняет ООО «ОСТВ ГРУПП» (туроператор Coral Travel) в неосновательном обогащении и требует взыскать с компании 39 млн рублей. Заявление принято к производству. «РТИ» занимается грузоперевозками и на сегодняшний день находится в стадии банкротства. Ранее компания предъявляла подобные иски к четырем индивидуальным предпринимателям на общую сумму более миллиона рублей. Однако арбитражный суд отклонил исковые заявления. Нарушения договоров поставки ООО «Проектные технологии», занимающееся строительством нежилых зданий, требует взыскать с ООО «Капитель» 30 млн рублей в качестве неисполнения обязательств по договорам поставки. Движение искового заявления пока приостановлено до устранения недостатков. Ранее между компаниями уже возникал судебный спор из-за долгов по договорам. «Капитель» требовал с «Проектных технологий» 26 млн рублей, в связи с чем ответчик направил встречный иск на сумму 17 млн рублей. Судебное разбирательство пока отложено. Еще один иск в арбитражный суд из-за нарушений договоров поставки подало ООО «Спецстрой» к АО «Монтажное управление № 5». Сумма требований составляет 26 млн рублей. Ранее «МУ № 5» в судебном порядке пыталось взыскать со «Спецстроя» 27 млн рублей в качестве задолженности по договору поставки, однако позже производство по делу было приостановлено по заявлению истца. Photo: 1MediaInvest

