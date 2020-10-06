Миллиардное банкротство и споры вузов: крупные дела сентября в свердловском арбитраже

Учредителем обоих вузов является ректор УрФЮИ Владислав Назаров, которого в 2017 году лишили лицензии на образовательную деятельность. УрФЮИ также находится в стадии банкротства с 2019 года. Общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр, составляет 82,7 млн рублей. При этом в ходе аудита имущества вуза выяснялось, что его банкротство имеет преднамеренные признаки. Причиной этому стала сделка между УрФЮИ и УГТИ, по которой последний получил 305 млн рублей. В суде посчитали, что кредит был предоставлен на заведомо невыгодных условиях и признал сделку несостоятельной.