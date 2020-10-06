На Урале из-за пандемии 170 тысячам работников урезали часы работы и ставки

Авторы исследования говорят, что в целом по России около 4,6 миллионов работников смогли формально сохранить рабочие места, они были переведены в режим частичной занятости. Из них 2,4 миллиона отправились в отпуск без сохранения зарплаты, 1,23 миллиона человек работали неполное время.