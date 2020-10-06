На Урале из-за пандемии 170 тысячам работников урезали часы работы и ставки

На Урале из-за пандемии 170 тысячам работников урезали часы работы и ставки

Сегодня, 15:39ОбществоPhoto: pixabay.com
В Свердловской области из-за пандемии COVID-19 почти почти 8% работающим жителей урезали ставку и часы работы, исследование провели в аналитической службе международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Президент FinExpertiza Елена Трубникова отмечает, что в благополучных регионах стремятся сохранить рабочие места даже путем перевода работников на неполную занятость. В бедных регионах, наоборот, это происходит реже, так как предприятия не могут себе позволить держать в штате неработающих сотрудников с минимальным окладом.

Авторы исследования говорят, что в целом по России около 4,6 миллионов работников смогли формально сохранить рабочие места, они были переведены в режим частичной занятости. Из них 2,4 миллиона отправились в отпуск без сохранения зарплаты, 1,23 миллиона человек работали неполное время.

Неполная занятость подскочила во втором квартале 2020 года на 22% и достигла максимального значения с 2013 года.

Напомним, вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в новом указе рекомендовал всем работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

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