На Урале из-за пандемии 170 тысячам работников урезали часы работы и ставки

Президент FinExpertiza Елена Трубникова отмечает, что в благополучных регионах стремятся сохранить рабочие места даже путем перевода работников на неполную занятость. В бедных регионах, наоборот, это происходит реже, так как предприятия не могут себе позволить держать в штате неработающих сотрудников с минимальным окладом.
Авторы исследования говорят, что в целом по России около 4,6 миллионов работников смогли формально сохранить рабочие места, они были переведены в режим частичной занятости. Из них 2,4 миллиона отправились в отпуск без сохранения зарплаты, 1,23 миллиона человек работали неполное время.
Неполная занятость подскочила во втором квартале 2020 года на 22% и достигла максимального значения с 2013 года.
Напомним, вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в новом указе рекомендовал всем работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.