Послушное правительство и смерть рынков. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле еще несколько лет назад работали более десятка крупных рынков. А на данный момент их можно посчитать по пальцам руки. Из крупных остались «Центральный», «Гальянский» и Букатино. Одной из причин этого являются неподходящие условия для работы, например, отсутствие лаборатории по проверке мяса. Изменились в 2018 году и правила поставки мяса. Теперь требуется заполнять ветеринарно-сопроводительную документацию, что для мелких хозяйств не выгодно. Еще одна причина — торговые центры. Покупателям проще сходить в магазин, расположенный рядом с домом. Да и стоимость продуктов там ниже, чем у фермеров. Чтобы выдержать конкуренцию, руководству рынков необходимо заботиться об их развитии — привлекать бизнесменов и заниматься расширением ассортимента продукции. В свою очередь, продавцы должны соблюдать санитарные нормы и правила торговли. Продавцов также поддерживают грантами и кредитами, чтобы они могли приобрести торговые объекты и оборудование. Это позволяет расширить сбыт и организовать точки с фермерской продукцией. Однако пока неизвестно, возымеет ли такая мера какой-нибудь эффект.