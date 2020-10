Послушное правительство и смерть рынков. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 6 октября.

В Нижнем Тагиле еще несколько лет назад работали более десятка крупных рынков. А на данный момент их можно посчитать по пальцам руки. Из крупных остались «Центральный», «Гальянский» и Букатино. Одной из причин этого являются неподходящие условия для работы, например, отсутствие лаборатории по проверке мяса. Изменились в 2018 году и правила поставки мяса. Теперь требуется заполнять ветеринарно-сопроводительную документацию, что для мелких хозяйств не выгодно. Еще одна причина — торговые центры. Покупателям проще сходить в магазин, расположенный рядом с домом. Да и стоимость продуктов там ниже, чем у фермеров. Чтобы выдержать конкуренцию, руководству рынков необходимо заботиться об их развитии — привлекать бизнесменов и заниматься расширением ассортимента продукции. В свою очередь, продавцы должны соблюдать санитарные нормы и правила торговли. Продавцов также поддерживают грантами и кредитами, чтобы они могли приобрести торговые объекты и оборудование. Это позволяет расширить сбыт и организовать точки с фермерской продукцией. Однако пока неизвестно, возымеет ли такая мера какой-нибудь эффект. «Здесь была своя жизнь». Почему в Нижнем Тагиле «умирают» рынки Сегодня стало известно, что свердловское правительство решило внять рекомендациям губернатора региона Евгения Куйвашева и перевести часть сотрудников на удаленный режим работы. Списки работников будут составлены главами министерств и департаментов. В первую очередь из дома будут работать сотрудники старше 60 лет, госслужащие с детьми, а также проживающие в отдаленных районах и использующие общественный транспорт для поездок на службу. Свердловские власти послушались Куйвашева и пошли на удаленку Сегодня около четырех часов утра в Богдановиче произошел пожар в крупном торговом центре. Его площадь составила одну тысячу квадратных метров. С огнем боролись 30 сотрудников МЧС. На месте был развернут штаб пожаротушения. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание. Под Екатеринбургом горит торговый центр площадью 1000 квадратных метров В Нижнем Тагиле на перекрестке проспекта Ленина и улицы Вязовской появился новый светофор. На данный момент он не функционирует. Планируется подключить его в течение этой или следующей недели. Для пешеходов на дороге уже сделали разметку для перехода со стороны стоматологии. Как сообщили в «Сигнал-3», которая занималась установкой, планируется до конца года отрегулировать работу всех светофоров на проспекте Ленина так, чтобы не было пробок. В Нижнем Тагиле в центре города установили новый светофор

