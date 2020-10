В поселке под Нижним Тагилом пройдет реновация завода Демидовых

В Сочи экспертам были представлены программы реновации заводов Черноисточинска и Сысерти, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Среди экспертов от Свердловской области на мероприятии присутствовал вице-губернатор Алексей Орлов. Регион представлен в программе «100 городских лидеров» двумя проектами. «Арт-резиденеция» в Черноисточинске и «Креативный завод» в Сысерти. Они помогут вдохнуть новую жизнь в бывшие заводы, рассказал Алексей Орлов. На участие в программе были поданы более 600 заявок из 64 регионов России. В Черноисточинске ведутся работы в туристическом формате. В программу будет включена обзорная экскурсия по поселку, посещение музея, мастер-классы и другие мероприятия. Сысертский проект предусматривает восстановление территории ж/д завода. На ней планируют открыть кворкинг и амфитеатр для проведения мероприятий. Кроме того, предполагается создание фудкорта и ярморочной площадки. Напомним, в Нижнем Тагиле планируется реконструкция привокзальной площади. Проекты были представлены в сентябре и обсуждались вместе с главой города Владиславом Пинаевым. Кроме того, на участке появится стела в связи с присвоением Нижнему Тагилу звания «Города трудовой доблести». В мэрии Нижнего Тагила назвали возможные варианты реконструкции Привокзальной площади

Related news: В мэрии Нижнего Тагила назвали возможные варианты реконструкции Привокзальной площади

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter