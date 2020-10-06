В поселке под Нижним Тагилом пройдет реновация завода Демидовых

Напомним, в Нижнем Тагиле планируется реконструкция привокзальной площади. Проекты были представлены в сентябре и обсуждались вместе с главой города Владиславом Пинаевым. Кроме того, на участке появится стела в связи с присвоением Нижнему Тагилу звания «Города трудовой доблести».