В поселке под Нижним Тагилом пройдет реновация завода Демидовых

В поселке под Нижним Тагилом пройдет реновация завода Демидовых

Сегодня, 11:07ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Сочи экспертам были представлены программы реновации заводов Черноисточинска и Сысерти, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Среди экспертов от Свердловской области на мероприятии присутствовал вице-губернатор Алексей Орлов.

Регион представлен в программе «100 городских лидеров» двумя проектами. «Арт-резиденеция» в Черноисточинске и «Креативный завод» в Сысерти. Они помогут вдохнуть новую жизнь в бывшие заводы, рассказал Алексей Орлов.

На участие в программе были поданы более 600 заявок из 64 регионов России.

В Черноисточинске ведутся работы в туристическом формате. В программу будет включена обзорная экскурсия по поселку, посещение музея, мастер-классы и другие мероприятия.

Сысертский проект предусматривает восстановление территории ж/д завода. На ней планируют открыть кворкинг и амфитеатр для проведения мероприятий. Кроме того, предполагается создание фудкорта и ярморочной площадки.

Напомним, в Нижнем Тагиле планируется реконструкция привокзальной площади. Проекты были представлены в сентябре и обсуждались вместе с главой города Владиславом Пинаевым. Кроме того, на участке появится стела в связи с присвоением Нижнему Тагилу звания «Города трудовой доблести».

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