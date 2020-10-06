В поселке под Нижним Тагилом пройдет реновация завода Демидовых

Среди экспертов от Свердловской области на мероприятии присутствовал вице-губернатор Алексей Орлов.
Регион представлен в программе «100 городских лидеров» двумя проектами. «Арт-резиденеция» в Черноисточинске и «Креативный завод» в Сысерти. Они помогут вдохнуть новую жизнь в бывшие заводы, рассказал Алексей Орлов.
На участие в программе были поданы более 600 заявок из 64 регионов России.
В Черноисточинске ведутся работы в туристическом формате. В программу будет включена обзорная экскурсия по поселку, посещение музея, мастер-классы и другие мероприятия.
Сысертский проект предусматривает восстановление территории ж/д завода. На ней планируют открыть кворкинг и амфитеатр для проведения мероприятий. Кроме того, предполагается создание фудкорта и ярморочной площадки.
Напомним, в Нижнем Тагиле планируется реконструкция привокзальной площади. Проекты были представлены в сентябре и обсуждались вместе с главой города Владиславом Пинаевым. Кроме того, на участке появится стела в связи с присвоением Нижнему Тагилу звания «Города трудовой доблести».