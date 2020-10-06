Суд Екатеринбурга отказался выпустить подозреваемого в сожжении геев бразильца

По информации издания, в СИЗО у подозреваемого особый авторитет, так как считается, что он сжег шестерых геев. Предполагается, что латиноамериканец в компании соратников по радикальной организации закидал киностудию на своей родине коктейлями Молотова из-за того, что в организации сняли фильм об Иисусе-гее.