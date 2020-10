Суд Екатеринбурга отказался выпустить подозреваемого в сожжении геев бразильца

Суд Ленинского района Екатеринбурга продлил срок содержания в СИЗО бразильца, подозреваемого в покушении на жизнь гомосексуалистов на своей родине, пишет Ура.ру.

По информации адвоката обвиняемого, срок ареста иностранца продлён до 4 ноября. Ожидается поступление материалов дела из Бразилии. По информации издания, в СИЗО у подозреваемого особый авторитет, так как считается, что он сжег шестерых геев. Предполагается, что латиноамериканец в компании соратников по радикальной организации закидал киностудию на своей родине коктейлями Молотова из-за того, что в организации сняли фильм об Иисусе-гее. Напомним, задержали иностранного гостя по ориентировке международного розыска. По которой он подозревается в терроризме и убийствах. Свердловский областной суд отправил бразильского террориста в СИЗО

Related news: Свердловский областной суд отправил бразильского террориста в СИЗО

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter