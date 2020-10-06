Свердловчанин лишился автомобиля из-за долгов по квартплате

Свердловчанин лишился автомобиля из-за долгов по квартплате

Сегодня, 13:54ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Житель Новоуральска может лишиться машины, он должен более 300 тысяч рублей за коммунальные услуги, включая пени, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Так как мужчина уклонялся от уплаты долга, судебные приставы-исполнители установили имущество, которое можно взыскать, то есть легковой автомобиль Opel Astra.

Как говорят в пресс-службе ведомства, в отношении транспортного средства составили акт описи ареста. Автомобиль передан на ответственное хранение взыскателю.

Для того, чтобы должнику вернуть свой Opel, в установленный срок необходимо погасить задолженность, а также предоставить подтверждение об этом. В противном случае арестованный автомобиль будет передан на оценку.

Напомним, в сентябре бизнесмен из Екатеринбурга лишился сразу двух автомобилей за долги перед налоговой.

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