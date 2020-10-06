Свердловчанин лишился автомобиля из-за долгов по квартплате

Так как мужчина уклонялся от уплаты долга, судебные приставы-исполнители установили имущество, которое можно взыскать, то есть легковой автомобиль Opel Astra.
Как говорят в пресс-службе ведомства, в отношении транспортного средства составили акт описи ареста. Автомобиль передан на ответственное хранение взыскателю.
Для того, чтобы должнику вернуть свой Opel, в установленный срок необходимо погасить задолженность, а также предоставить подтверждение об этом. В противном случае арестованный автомобиль будет передан на оценку.
Напомним, в сентябре бизнесмен из Екатеринбурга лишился сразу двух автомобилей за долги перед налоговой.