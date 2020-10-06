Свердловские колонии возобновили длительные свидания

В пресс-службе отмечают, что на длительное свидание допускают родственников осужденного только при наличии справки об отрицательном тесте на COVID-19, которая действует трое суток. Также необходима справка об эпидемиологическом благополучии, ее надо брать по месту жительства. Люди старше 65 лет на длительные свидания не допускаются.