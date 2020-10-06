Свердловские колонии возобновили длительные свидания

Свердловские колонии возобновили длительные свидания

Сегодня, 17:31ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области в учреждениях ГУФСИН опять разрешают длительные свидания, сообщают в пресс-службе управления ведомства.

В Нижнем Тагиле с 6 октября длительные свидания разрешены в ИК-5. Ранее посещения стали доступны для других исправительных колоний области.

В пресс-службе отмечают, что на длительное свидание допускают родственников осужденного только при наличии справки об отрицательном тесте на COVID-19, которая действует трое суток. Также необходима справка об эпидемиологическом благополучии, ее надо брать по месту жительства. Люди старше 65 лет на длительные свидания не допускаются.

На входе, а также во время свидания будет замеряться температура. Если появятся признаки ОРВИ, свидание прервут, а осужденного поместят в медицинскую часть.

Напомним, в Свердловской области снова усиливают меры по борьбе с коронавирусом. Накануне губернатор региона подписал указ, согласно которому вводятся новые ограничения и продлевается режим самоизоляции для некоторых граждан.

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