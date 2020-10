Свердловские колонии возобновили длительные свидания

В Свердловской области в учреждениях ГУФСИН опять разрешают длительные свидания, сообщают в пресс-службе управления ведомства.

В Нижнем Тагиле с 6 октября длительные свидания разрешены в ИК-5. Ранее посещения стали доступны для других исправительных колоний области. В пресс-службе отмечают, что на длительное свидание допускают родственников осужденного только при наличии справки об отрицательном тесте на COVID-19, которая действует трое суток. Также необходима справка об эпидемиологическом благополучии, ее надо брать по месту жительства. Люди старше 65 лет на длительные свидания не допускаются. На входе, а также во время свидания будет замеряться температура. Если появятся признаки ОРВИ, свидание прервут, а осужденного поместят в медицинскую часть. Напомним, в Свердловской области снова усиливают меры по борьбе с коронавирусом. Накануне губернатор региона подписал указ, согласно которому вводятся новые ограничения и продлевается режим самоизоляции для некоторых граждан. Куйвашев продлил «коронавирусную» самоизоляцию для свердловчан старше 65 лет

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter