Тагильская фермерша лишилась нескольких коз из-за бродячих собак

Тагильская фермерша лишилась нескольких коз из-за бродячих собак

Сегодня, 14:32ОбществоPhoto: Анна ЦветковаКозы мини-фермы Анны Цветковой
В Нижнем Тагиле бродячие собаки задрали коз. Нападения на парнокопытных произошли летом и в начале осени по адресу улица Союзная рассказала TagilCity.ru Анна Цветкова.

Этот год для нас — год потерь и убытков. Я потеряла три высокоудойных козы и шесть штук молодняка козочек. Теперь хозяйство покрывает только потребности нашей семьи. Продаю совсем немножко, рассказывает Анна.

Козы мини-фермы Анны Цветковой

По словам хозяйки мини-фермы, стадо коз паслось в загоне, расположенном в конце огорода с выходом на лес. Анна говорит, что первое нападение бродячих собак произошло 9 июня, второе — 5 сентября. Оба раза в дневное время.

После нападения 9 июня собаки еще два дня жили на участке Анны. Женщина прислала в редакцию видео. На кадрах видно, что дворовые собаки оккупировали территорию козьего загона и ведут себя агрессивно.

Бродячие собаки
Бродячие собаки
Video:Анна Цветкова

Первый раз и полицию вызывали. Участковый один раз потом приходил, рассказывает Анна Цветкова.

Женщина пояснила, что писала письмо в администрацию города, связывалась с Единой дежурно-диспетчерской службой. По ее словам, работники службы отлова были 12 июня, но собак не было. Второй раз приехали 17 августа, в дождь. В лесополосу не пошли, так как на машине туда не проехать.

Владелица коз боится за оставшихся животных, так как собаки продолжают приходить.

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