Тагильская фермерша лишилась нескольких коз из-за бродячих собак

В Нижнем Тагиле бродячие собаки задрали коз. Нападения на парнокопытных произошли летом и в начале осени по адресу улица Союзная рассказала TagilCity.ru Анна Цветкова.

Этот год для нас — год потерь и убытков. Я потеряла три высокоудойных козы и шесть штук молодняка козочек. Теперь хозяйство покрывает только потребности нашей семьи. Продаю совсем немножко, рассказывает Анна. Козы мини-фермы Анны Цветковой По словам хозяйки мини-фермы, стадо коз паслось в загоне, расположенном в конце огорода с выходом на лес. Анна говорит, что первое нападение бродячих собак произошло 9 июня, второе — 5 сентября. Оба раза в дневное время. После нападения 9 июня собаки еще два дня жили на участке Анны. Женщина прислала в редакцию видео. На кадрах видно, что дворовые собаки оккупировали территорию козьего загона и ведут себя агрессивно. Бродячие собаки Бродячие собаки Video: Анна Цветкова Первый раз и полицию вызывали. Участковый один раз потом приходил, рассказывает Анна Цветкова. Женщина пояснила, что писала письмо в администрацию города, связывалась с Единой дежурно-диспетчерской службой. По ее словам, работники службы отлова были 12 июня, но собак не было. Второй раз приехали 17 августа, в дождь. В лесополосу не пошли, так как на машине туда не проехать. Владелица коз боится за оставшихся животных, так как собаки продолжают приходить.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter