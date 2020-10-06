Тагильская фермерша лишилась нескольких коз из-за бродячих собак

Женщина пояснила, что писала письмо в администрацию города, связывалась с Единой дежурно-диспетчерской службой. По ее словам, работники службы отлова были 12 июня, но собак не было. Второй раз приехали 17 августа, в дождь. В лесополосу не пошли, так как на машине туда не проехать.