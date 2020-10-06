Центр развития туризма в Екатеринбурге уличили в картельном сговоре

Центр развития туризма Свердловской области заключил в 2020 году контракты на сумму более чем на 20 миллионов рублей. Основная их часть касается презентаций на мероприятиях в плане туризма. Некоторые выставки были отменены по причине коронавируса. Все контракты оформляются по закону, но большинство из них получает одна фирма из Екатеринбурга.