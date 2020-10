Центр развития туризма в Екатеринбурге уличили в картельном сговоре

Центр развития туризма в Екатеринбурге может быть причастен к картельному сговору, сообщает «УралПолит.ру».

Центр развития туризма Свердловской области заключил в 2020 году контракты на сумму более чем на 20 миллионов рублей. Основная их часть касается презентаций на мероприятиях в плане туризма. Некоторые выставки были отменены по причине коронавируса. Все контракты оформляются по закону, но большинство из них получает одна фирма из Екатеринбурга. По некоторым данным, такая работа центра может негативно повлиять на имидж регионального туризма. В частности, в феврале этого года ГБУ «Центр развития туризма Свердловской области» заключил контракт на 500 тысяч рублей на проведение выставки «ITB Berlin 2020», которая должна была пройти в марте. Выставку отменили, а контракт нет. В 2020 году организация заключила контракты на сумму 21,7 миллиона рублей, при этом более чем на 16 миллионов они заключены с одной и той же компанией — ООО «Визит Урал — Сибирь». По данным Seldon.basis директора обеих компаний находятся в приятельских отношениях, о чем свидетельствуют фотографии в социальной сети Facebook. Напомним, летом этого года Ростуризм ввел программу кэшбэка, она была направлена на повышение спроса к туризму внутри страны. Свердловская область стала аутсайдером по спросу на туры. «Не сделано ничего». Свердловская область провалила программу туристического кэшбэка

