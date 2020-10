Ушли и не вернулись: в Нижнем Тагиле пропали трое подростков

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции ищут трех подростков, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Не первый раз не вернулись из школы 14-летний Егор Стародубов — воспитанник социально-реабилитационного центра, и его 15-летний друг Давыд, живущий в районе Тагилстроя. 2 октября сообщение об их исчезновении поступило в отдел полиции № 19, в котором оба мальчика несколько лет стоят на учете с связи с уходами из дома и совершением противоправных деяний. Сотрудниками полиции были организованы поиски и проверены все возможные места пребывания подростков. Также осуществились поиски в одном из коллективных садов в Дзержинском районе, где пропавшие были замечены местными садовниками, однако, по прибытию полиции, найти их там не удалось. Егор обладает следующими приметами: рост 151 сантиметр, глаза светлые, волосы короткие, полные губы и выступающий подбородок. Был одет в серую кофту, такого же цвета спортивные штаны, синюю футболку и кроссовки темного оттенка. Photo: МУ МВД России «Нижнетагильское» Давыд ростом 166 сантиметров, волосы прямые и светло-русые, подбородок прямой, глаза светлые. На нем в день пропажи была черная ветровка, штаны и кроссовки. Photo: МУ МВД России «Нижнетагильское» Помимо этого, с 4 октября сотрудники полиции ищут еще одного подростка, стоящего на учете. Илье Кокотееву в сентябре исполнилось 17 лет и на данный момент он воспитывается в СРЦН Тагилстроевского района. Проживающая в Джержинском районе бабушка отпустила внука на прогулку, но домой парень не вернулся. Особые приметы: рост примерно 180 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые и прямые, губы тонкие, глаза голубые. Одет подросток был в черную куртку с капюшоном, спортивные штаны серого цвета и черные кроссовки. На голове у Ильи была красная шапка с черным рисунком и с бомбошкой черно-красного цвета. Photo: МУ МВД России «Нижнетагильское» Напомним, в Нижнем Тагиле ведутся поиски пропавшего 27-летнего мужчины, не вернувшегося из Перми.

