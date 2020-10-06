Ушли и не вернулись: в Нижнем Тагиле пропали трое подростков

Не первый раз не вернулись из школы 14-летний Егор Стародубов — воспитанник социально-реабилитационного центра, и его 15-летний друг Давыд, живущий в районе Тагилстроя. 2 октября сообщение об их исчезновении поступило в отдел полиции № 19, в котором оба мальчика несколько лет стоят на учете с связи с уходами из дома и совершением противоправных деяний.