В Екатеринбурге восстановят украденные памятные таблички жертвам политрепрессий

В Екатеринбурге восстановят украденные памятные таблички жертвам политрепрессий

Сегодня, 16:08ОбществоPhoto: страница "Последний адрес - Екатеринбург" в Facebook
В Екатеринбурге восстановят восемь памятных табличек о жертвах политических репрессий, которые были украдены весной этого года неизвестными. Об этом сообщили активисты проекта «Последний адрес» на странице в Facebook.

Активисты отмечают, что собранных денег хватит также на установку новой таблички на капитальной ограде «Дома чекиста» на улице 8 Марта, 2. Им удалось согласовать установку табличек супругам Гайлитам.

В посте говорится, что закончен косметический ремонт первой колонны ограды, на ее скоро повесят таблички. Проходят ремонтные работы на фасаде дома по улице 8 Марта, 1, там вандалы повредили стены при краже. После завершения работ будет назначена дата возвращения оставшихся табличек.

В начале июня стало известно о том, что неизвестные украли восемь памятных табличек, установленных на фасадах домов в столице Урала. Активисты написали заявления в полицию, а позже 83 члена РАН подписали открытое письмо с требованием найти вандалов.

Напомним, в Нижнем Тагиле в сентябре появилась памятная табличка в честь героя Советского Союза Анатолия Селезнева.

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