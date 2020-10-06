В Екатеринбурге возникли первые споры при поглощении горздрава

Также областные чиновники не обнаружили в перечне некоторых объектов недвижимости, которые на 1 января были закреплены за муниципальными медучреждениями. Это здание поликлиники на улице Бебеля, 160, пункт выдачи сухих смесей на улице Луначарского, 17 и четыре объекта детской поликлиники.