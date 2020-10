В Екатеринбурге возникли первые споры при поглощении горздрава

У Минздрава Свердловской области и мэрии Екатеринбурга возникли разногласия по поводу перечня объектов, которые получит регион при передаче объектов здравоохранения с городского на областной уровень, сообщают «Европейско-азиатские новости».

Этот вопрос будет обсуждаться завтра в рамках информационного часа c депутатами думы Екатеринбурга. Как отмечают в аналитической записке Минздрава, в список для передачи включены неликвидные и непрофильные активы. Например, недостроенное здание на территории комплекса городской больницы № 40. Объект готов только на 25%. На данный момент, объект не законсервирован, его техническое состояние не оценивалось в последние годы. В Минздраве отмечают, что передача здания в собственность области повлечет для региона большие финансовые затраты на оценку его состояния, достройку или снос. Министерство не желает также принимать канализационные сети «Клинико-диагностического центра» на 8 Марта и горбольницы № 14, которая находится в переулке Суворовском, считая эти активы непрофильными. Минздраву предлагают принять участок площадью 1 764 квадратных метров на улице Куйбышева, 106а, однако здание общей площадью 973 квадратных метра передавать не планируют. Минздрав указывает на нецелесообразность передачи земли без самого здания. Также областные чиновники не обнаружили в перечне некоторых объектов недвижимости, которые на 1 января были закреплены за муниципальными медучреждениями. Это здание поликлиники на улице Бебеля, 160, пункт выдачи сухих смесей на улице Луначарского, 17 и четыре объекта детской поликлиники. Еще одним спорным объектом стало бывшее помещение МАУ «Медицинский информационно-аналитический центр» на Малышева, 11 / Шейнкмана 34. Учреждение передано в государственную собственность. Помещение изъято из оперативного управления муниципального учреждения, но фактически структурные подразделения преобразованного ГАУЗ СО «Медицинский информационно-аналитический центр «Мединком» продолжают размещаться в данном помещении по договору безвозмездного пользования,отмечается в аналитической записке. Напомним, закон о передаче полномочий на уровень области приняли 4 августа 2020 года. ЗакСо Свердловской области одобрило поглощение горздрава Екатеринбурга

