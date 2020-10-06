В мэрии Нижнего Тагила рассказали о ходе программы по капитальному ремонту домов

На сегодняшний день запланированные работы выполнены в полном объеме, в надлежащее состояние приведены 44 дома. Капитальным ремонтом занималось предприятие ЗАО «Стройкомплекс».
На объектах отремонтировано 22 фасада, обновлено 39 крыш и проведены работы с 29 подвальными помещениями. В 23 домах был сделан ремонт внутридомовых систем электроснабжения, а в 22 - системы холодного водоснабжения. В 21 жилом помещении была обновлена инфраструктура горячего водоснабжения, водоотведения – в 24. Стоимость проделанных работ составила 333,5 миллиона рублей.
Примечательно, что во время ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса ход работ не был приостановлен.
21 объект был передан в эксплуатацию на 1 октября, в стадии подписания находятся акты сдачи-приемки работ по 9 жилым домам и еще на 14 в процессе оформления находится исполнительная документация.
Напомним, 22 сентября стало известно, что в Нижнем Тагиле за 100 миллионов рублей отремонтируют восемь многоквартирных домов.