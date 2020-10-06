В мэрии Нижнего Тагила рассказали о ходе программы по капитальному ремонту домов

В мэрии Нижнего Тагила рассказали о ходе программы по капитальному ремонту домов

Сегодня, 20:21ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле была досрочно выполнена программа капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов на 2020 год, сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

На сегодняшний день запланированные работы выполнены в полном объеме, в надлежащее состояние приведены 44 дома. Капитальным ремонтом занималось предприятие ЗАО «Стройкомплекс».

На объектах отремонтировано 22 фасада, обновлено 39 крыш и проведены работы с 29 подвальными помещениями. В 23 домах был сделан ремонт внутридомовых систем электроснабжения, а в 22 - системы холодного водоснабжения. В 21 жилом помещении была обновлена инфраструктура горячего водоснабжения, водоотведения – в 24. Стоимость проделанных работ составила 333,5 миллиона рублей.

Примечательно, что во время ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса ход работ не был приостановлен.

21 объект был передан в эксплуатацию на 1 октября, в стадии подписания находятся акты сдачи-приемки работ по 9 жилым домам и еще на 14 в процессе оформления находится исполнительная документация.

Напомним, 22 сентября стало известно, что в Нижнем Тагиле за 100 миллионов рублей отремонтируют восемь многоквартирных домов.

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