В мэрии Нижнего Тагила рассказали о ходе программы по капитальному ремонту домов

На объектах отремонтировано 22 фасада, обновлено 39 крыш и проведены работы с 29 подвальными помещениями. В 23 домах был сделан ремонт внутридомовых систем электроснабжения, а в 22 - системы холодного водоснабжения. В 21 жилом помещении была обновлена инфраструктура горячего водоснабжения, водоотведения – в 24. Стоимость проделанных работ составила 333,5 миллиона рублей.