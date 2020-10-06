В Нижнем Тагиле в центре города установили новый светофор

Светофор пока не функционирует. Подключить его планируется в течение этой или следующей недели.
Для пешеходов уже нанесена разметка для перехода со стороны стоматологии.
Планируем отрегулировать режим работы всех светофоров на проспекте Ленина таким образом, чтобы не возникало пробок. Необходимо создание центра управления, настроить и заменить некоторые светофоры. Получится реализовать проект только к концу года, рассказали в «Сигнал-3».
Напомним, в начале сентября в Нижнем Тагиле заработал светофор на перекрестке улиц Газетная и Вязовская.