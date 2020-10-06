В Нижнем Тагиле в центре города установили новый светофор

Планируем отрегулировать режим работы всех светофоров на проспекте Ленина таким образом, чтобы не возникало пробок. Необходимо создание центра управления, настроить и заменить некоторые светофоры. Получится реализовать проект только к концу года, рассказали в «Сигнал-3».