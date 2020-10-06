В Нижнем Тагиле ведутся поиски пропавшего по пути из Перми мужчины

В Нижнем Тагиле ведутся поиски пропавшего по пути из Перми мужчины

Вчера, 21:54ОбществоPhoto: «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте
В Нижнем Тагиле ведутся поиски пропавшего 27-летнего мужчины, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

По словам родственников, последний раз мужчину видели 3 октября в городе Пермь, где он воспользовался услугами машины из приложения «bla bla car». Путь мужчина держал до нижнетагильского вокзала, однако дома по сей день так и не появился, на связь также не выходил.

Особые приметы: был одет в черную кожаную куртку, оранжевую футболку, синие джинсы и бежевые туфли с джинсовыми вставками.

В пресс-службе МУ МВД Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru подтвердили, что заявление о пропаже поступило в отдел полиции № 17.

Оперативники поехали выяснять обстоятельства, добавили в пресс-службе.

Напомним, 28 сентября в Екатеринбурге нашли 28-летнего Сергея Смирнова, переставшего выходить на связь девять дней назад. Выяснилось, что мужчина ушел «подумать» в лес.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
пропажапоискиНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы