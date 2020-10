В Нижнем Тагиле ведутся поиски пропавшего по пути из Перми мужчины

В Нижнем Тагиле ведутся поиски пропавшего 27-летнего мужчины, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

По словам родственников, последний раз мужчину видели 3 октября в городе Пермь, где он воспользовался услугами машины из приложения «bla bla car». Путь мужчина держал до нижнетагильского вокзала, однако дома по сей день так и не появился, на связь также не выходил. Особые приметы: был одет в черную кожаную куртку, оранжевую футболку, синие джинсы и бежевые туфли с джинсовыми вставками. В пресс-службе МУ МВД Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru подтвердили, что заявление о пропаже поступило в отдел полиции № 17. Оперативники поехали выяснять обстоятельства, добавили в пресс-службе. Напомним, 28 сентября в Екатеринбурге нашли 28-летнего Сергея Смирнова, переставшего выходить на связь девять дней назад. Выяснилось, что мужчина ушел «подумать» в лес.

