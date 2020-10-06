В состав коллегии Минпросвещения РФ вошел свердловский министр образования

От Кировской области в коллегию, которую возглавляет глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов, включен губернатор Игорь Васильев.
В составе также руководитель Попечительского совета Российской академии образования Ольга Васильева, детский омбудсмен Анна Кузнецова и представители Государственной думы и Совета Федерации.
В департаменте информационной политики Свердловской области отмечают, что в состав коллегии включены эксперты только из двух регионов Российской Федерации.
Коллегия Минпросвещения — постоянно действующий совещательный орган, ее члены утверждают новые концепции преподавания предметов в школах. Ближайшее заседание намечается в октябре.
Напомним, в Свердловской области назначен новый заместитель транспортного прокурора региона.