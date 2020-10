В состав коллегии Минпросвещения РФ вошел свердловский министр образования

В коллегию Министерства просвещения РФ включен министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, сообщает Информационный портал Свердловской области.

От Кировской области в коллегию, которую возглавляет глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов, включен губернатор Игорь Васильев. В составе также руководитель Попечительского совета Российской академии образования Ольга Васильева, детский омбудсмен Анна Кузнецова и представители Государственной думы и Совета Федерации. В департаменте информационной политики Свердловской области отмечают, что в состав коллегии включены эксперты только из двух регионов Российской Федерации. Коллегия Минпросвещения — постоянно действующий совещательный орган, ее члены утверждают новые концепции преподавания предметов в школах. Ближайшее заседание намечается в октябре. Напомним, в Свердловской области назначен новый заместитель транспортного прокурора региона. В Свердловской области назначен новый заместитель транспортного прокурора региона

Related news: В Свердловской области назначен новый заместитель транспортного прокурора региона

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter