В состав коллегии Минпросвещения РФ вошел свердловский министр образования

В состав коллегии Минпросвещения РФ вошел свердловский министр образования

Сегодня, 16:35ОбществоPhoto: pixabay.com
В коллегию Министерства просвещения РФ включен министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, сообщает Информационный портал Свердловской области.

От Кировской области в коллегию, которую возглавляет глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов, включен губернатор Игорь Васильев.

В составе также руководитель Попечительского совета Российской академии образования Ольга Васильева, детский омбудсмен Анна Кузнецова и представители Государственной думы и Совета Федерации.

В департаменте информационной политики Свердловской области отмечают, что в состав коллегии включены эксперты только из двух регионов Российской Федерации.

Коллегия Минпросвещения — постоянно действующий совещательный орган, ее члены утверждают новые концепции преподавания предметов в школах. Ближайшее заседание намечается в октябре.

Напомним, в Свердловской области назначен новый заместитель транспортного прокурора региона.

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