В Свердловской области впервые за год выросла рождаемость

В августе в регионе родились 3 992 ребенка, это на 103 больше, чем в августе 2019 года. В последний раз рост рождаемости в Свердловской области был зафиксирован в июле 2019 года. Тогда на свет появилось больше детей, чем в июле 2018 года. Однако это после этого рост рождаемости снова стал снижаться.