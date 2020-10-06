В Свердловской области впервые за год выросла рождаемость

В августе в регионе родились 3 992 ребенка, это на 103 больше, чем в августе 2019 года. В последний раз рост рождаемости в Свердловской области был зафиксирован в июле 2019 года. Тогда на свет появилось больше детей, чем в июле 2018 года. Однако это после этого рост рождаемости снова стал снижаться.
Пик рождения детей в Свердловской области пришелся на 2014 год. После этого она ежегодно уменьшается.
Напомним, накануне Росстат опубликовал статистику смертности от COVID-19 на конец августа, по их данным смертность от коронавируса в 1,5 выше, чем сообщает оперативный штаб.