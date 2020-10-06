Владимир Путин обещал приехать в Екатеринбург в следующем году

Владимир Путин обещал приехать в Екатеринбург в следующем году

Сегодня, 15:12ОбществоPhoto: официальный сайт Кремля
Президент России Владимир Путин обещал включить в график визит в Свердловскую область в мае 2021 года, сообщает Znak.

Ожидается, что глава страны приедет на всемирный саммит спорта и бизнеса «СпортАккорд».

Приглашение ему передал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

Также Куйвашев рассказал президенту о подготовке региона к Универсиаде, которая состоится в 2023 году. Он попросил Путина рассмотреть возможность продления действия распоряжения по единому исполнителю работ и услуг, связанных со строительством, вводом в эксплуатацию и оснащением инфраструктуры Универсиады. Срок документа истечет в 2021 году. Однако основное строительство запланировано на 2022–2023 года.

Напомним, Владимир Путин должен был посетить Свердловскую область осенью 2020 года. Однако визит был отложен.

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