Владимир Путин обещал приехать в Екатеринбург в следующем году

Также Куйвашев рассказал президенту о подготовке региона к Универсиаде, которая состоится в 2023 году. Он попросил Путина рассмотреть возможность продления действия распоряжения по единому исполнителю работ и услуг, связанных со строительством, вводом в эксплуатацию и оснащением инфраструктуры Универсиады. Срок документа истечет в 2021 году. Однако основное строительство запланировано на 2022–2023 года.