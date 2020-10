Завод ферросплавов требует от «ВСМПО-Ависма» 755 млн рублей из-за разрыва договора

ООО «НПО Вторпромресурсы» из Московской области требует с корпорации «ВСМПО-Ависма» 755 миллионов рублей из-за разорванного договора, сообщается в картотеке дел Арбитражного суда.

Согласно определению суда, исковое заявление от «Вторпромресурсы» было принято. По делу было возбуждено производство. Иск был подан 3 сентября. Слушание сторон по делу пройдет 8 октября. ООО «НПО Вторпромресурсы» является одним из крупнейших заводов ферросплавов и производителей титана на территории России. Напомним, из-за пандемии коронавируса на «ВСМПО-Ависма» выручка сократилась в 2,5 тысячи раз. Предприятием на треть было снижено количество выпускаемой продукции, а также секвестированы все непрофильные расходы. Чтобы сотрудники предприятия были обеспечены работой, руководство компании создано новый цех, где работники занимаются разбором завалов в цехах и на складах, уборкой территории и благоустройством социальных объектов предприятия. На «ВСМПО-Ависма» 1,5 тысячи работников вернутся к «докоронавирусному» графику работы

