Завод ферросплавов требует от «ВСМПО-Ависма» 755 млн рублей из-за разрыва договора

Завод ферросплавов требует от «ВСМПО-Ависма» 755 млн рублей из-за разрыва договора

Сегодня, 14:14ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
ООО «НПО Вторпромресурсы» из Московской области требует с корпорации «ВСМПО-Ависма» 755 миллионов рублей из-за разорванного договора, сообщается в картотеке дел Арбитражного суда.

Согласно определению суда, исковое заявление от «Вторпромресурсы» было принято. По делу было возбуждено производство.

Иск был подан 3 сентября. Слушание сторон по делу пройдет 8 октября.

ООО «НПО Вторпромресурсы» является одним из крупнейших заводов ферросплавов и производителей титана на территории России.

Напомним, из-за пандемии коронавируса на «ВСМПО-Ависма» выручка сократилась в 2,5 тысячи раз. Предприятием на треть было снижено количество выпускаемой продукции, а также секвестированы все непрофильные расходы. Чтобы сотрудники предприятия были обеспечены работой, руководство компании создано новый цех, где работники занимаются разбором завалов в цехах и на складах, уборкой территории и благоустройством социальных объектов предприятия.

Stories:
Верхняя и Нижняя Салда
Related news:
сударбитражный судВерхняя СалдаВСМПО
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы