Завод ферросплавов требует от «ВСМПО-Ависма» 755 млн рублей из-за разрыва договора

Напомним, из-за пандемии коронавируса на «ВСМПО-Ависма» выручка сократилась в 2,5 тысячи раз. Предприятием на треть было снижено количество выпускаемой продукции, а также секвестированы все непрофильные расходы. Чтобы сотрудники предприятия были обеспечены работой, руководство компании создано новый цех, где работники занимаются разбором завалов в цехах и на складах, уборкой территории и благоустройством социальных объектов предприятия.