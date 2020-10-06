Жительницу Екатеринбурга обвинили в экстремизме за клип десятилетней давности

Жительницу Екатеринбурга обвинили в экстремизме за клип десятилетней давности

Сегодня, 20:44ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Екатеринбурженка Полина Гузеева была признана виновной в распространении экстремистских материалов, сообщает Е1.

В 2010 году девушка добавила на свою страницу «Вконтакте» клип группы Alai Oli на песню «Зачем ты под черного легла?», а спустя шесть лет видеоработа была признана экстремисткой и добавлена в список запрещенных материалов.

По словам адвоката Алексея Бушмакова, отстающего интересы Гузеевой, городской суд Кургана назначил штраф в размере одной тысячи рублей. Была предпринята попытка перевода дела на рассмотрение в Екатеринбург, но результатов это не принесло.

Это решение абсурдно, потому что в 2010 году Гузеева сохранила видео у себя на странице, а лишь в 2016-м оно было признано экстремистским материалом, и шесть лет она жила спокойно и не знала, что так будет, прокомментировал ситуацию адвокат.

Напомним, в конце сентября Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний выступило с предложением к суду продлить испытательный срок Егору Жукову, осужденному за призывы к экстремизму.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
штрафэкстремизмклипЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы