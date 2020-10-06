Жительницу Екатеринбурга обвинили в экстремизме за клип десятилетней давности

Это решение абсурдно, потому что в 2010 году Гузеева сохранила видео у себя на странице, а лишь в 2016-м оно было признано экстремистским материалом, и шесть лет она жила спокойно и не знала, что так будет, прокомментировал ситуацию адвокат.