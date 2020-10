Жительницу Екатеринбурга обвинили в экстремизме за клип десятилетней давности

Екатеринбурженка Полина Гузеева была признана виновной в распространении экстремистских материалов, сообщает Е1.

В 2010 году девушка добавила на свою страницу «Вконтакте» клип группы Alai Oli на песню «Зачем ты под черного легла?», а спустя шесть лет видеоработа была признана экстремисткой и добавлена в список запрещенных материалов. По словам адвоката Алексея Бушмакова, отстающего интересы Гузеевой, городской суд Кургана назначил штраф в размере одной тысячи рублей. Была предпринята попытка перевода дела на рассмотрение в Екатеринбург, но результатов это не принесло. Это решение абсурдно, потому что в 2010 году Гузеева сохранила видео у себя на странице, а лишь в 2016-м оно было признано экстремистским материалом, и шесть лет она жила спокойно и не знала, что так будет, прокомментировал ситуацию адвокат. Напомним, в конце сентября Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний выступило с предложением к суду продлить испытательный срок Егору Жукову, осужденному за призывы к экстремизму.

