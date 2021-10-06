Дату отчисления студентов-должников назвали в УрФУ в Екатеринбурге

В пресс-службе УрФУ подчеркнули, что срок устранения долгов по учебе по итогам летней сессии 2020-2021 учебного года составляет два месяца. Отмечается, что на сессии студент мог не сдать ни одного экзамена и зачета, однако из университета он будет отчислен лишь после прохождения пересдач в установленные сроки. Об этом рассказал директор медиацентра УрФУ имени Б. Н. Ельцина Дмитрий Бенеманский.
Отчислены будут и те учащиеся, которые не ликвидировали хотя бы одну задолженность. По словам Бенеманского, к сентябрю текущего года число должников возросло, как так в 2020 и 2021 году университет не отчислял студентов из-за ситуации с пандемией.
Также все обучающиеся могут восстановиться в течение всего года. Студент будет восстановлен на курс, с которого был отчислен, если имеет за пошлые курсы не более 15 долгов. В противоположной же ситуации возможно восстановление на курсы ниже, пишет Ура.ру.
Напомним, основатель клуба EverJazz и руководитель группы компаний «Ньютон» Алексей Глазырин вступился за студентов УрФУ, которые рискуют быть отчислены за долги. Желая защитить воспитанников, преподаватель сам пригрозил покинуть вуз.