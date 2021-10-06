Дату отчисления студентов-должников назвали в УрФУ в Екатеринбурге

В пресс-службе УрФУ подчеркнули, что срок устранения долгов по учебе по итогам летней сессии 2020-2021 учебного года составляет два месяца. Отмечается, что на сессии студент мог не сдать ни одного экзамена и зачета, однако из университета он будет отчислен лишь после прохождения пересдач в установленные сроки. Об этом рассказал директор медиацентра УрФУ имени Б. Н. Ельцина Дмитрий Бенеманский.