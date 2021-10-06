Эксперты обсудили развитие российского АПК на выставке "Золотая осень"

Однако глава Министерства сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что благодаря внедрению современных технологий и обеспечению слаженной работы аграриев удалось вырастить и собрать хороший урожай, который сможет обеспечить не только потребности страны, но и сможет гарантировать экспортный потенциал. Как сообщает kp.ru, с такой речью министр выступил на выставке “Золотая осень”. Он подчеркнул, что сейчас уже намолочено 108 миллионов тонн зерновых культур, что серьезно превышает показатели внутреннего потребления.