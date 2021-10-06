Эксперты обсудили развитие российского АПК на выставке "Золотая осень"

Однако глава Министерства сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что благодаря внедрению современных технологий и обеспечению слаженной работы аграриев удалось вырастить и собрать хороший урожай, который сможет обеспечить не только потребности страны, но и сможет гарантировать экспортный потенциал. Как сообщает kp.ru, с такой речью министр выступил на выставке “Золотая осень”. Он подчеркнул, что сейчас уже намолочено 108 миллионов тонн зерновых культур, что серьезно превышает показатели внутреннего потребления.
По сведениям, полученным от министерства, урожай тепличных овощей в текущем году дойдет до отметки в 7 млн тонн, плодов и ягод – свыше 1,5 млн тонн. Урожайность сахарной свеклы и масличных культур также показывает серьезный прирост, который сможет покрыть внутренние потребности. Помимо этого, сейчас наблюдается положительная динамика в перерабатывающей и пищевой промышленности, производстве мясомолочной продукции.
Патрушев уверяет, что продовольственной безопасности России ничего не грозит, она будет обеспечена по всем ключевым параметрам.
Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев рассказал, что за последние пять сезонов объемы выпуска масложировой продукции возросли на 21%. На данный момент показатель обеспеченности маслами в РФ составляет 200%.
Мальцев уверен, что успеха в работе АПК удалось добиться благодаря последовательной и продуманной политике Министерства сельского хозяйства РФ в отношении роста производства масличных культур. Он подчеркнул, что таких достойных результатов получилось достичь также и благодаря государственным субсидиям, выделенным на эти нужды впервые за долгое время.
По прогнозу, который озвучил Мальцев, в 2021 году урожай масличных культур вполне может достигнуть рекордного показателя в 23 миллиона тонн. Он отметил, что при таком урожае станет возможным экспорт за рубеж данной продукции объемом до 9,6 миллиона тонн.
Благодаря мерам, введенным в стране в прошлом году, России удалось отвязать от мировых внутренние цены на подсолнечное масло и кардинально усилить загруженность перерабатывающих мощностей. Что, в свою очередь, позволило отправлять на экспорт не сырье, а готовую продукцию высокого качества.
Мальцев подытожил, что все перечисленные факторы помогли сформировать масштабную программу инвестирования в отрасль, благодаря которой становится возможным полное обеспечение исполнения целевых показателей нацпрограммы и федерального проекта “Экспорт продукции АПК”.