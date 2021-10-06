Открытие нового двора на улицах Космонавтов и Ермака состоялось в Нижнем Тагиле

После реконструкции открылась дворовая территория, которая объединяет дома по улицам Космонавтов, 10 и Ермака, 46 в Нижнем Тагиле. Общая стоимость проекта насчитывает 18 миллионов рублей.

Подрядчик — ООО ГК «Уралстройкомплекс». За три месяца лета было отремонтировано около 5 тысяч квадратных метров проездов и пешеходных тротуаров, также обновилась система наружного освещения, было обустроено порядка 2,5 тысячи квадратных метров газонов. Рабочие дополнительно высадили деревья и кустарники, установили урны и садово-парковые скамьи, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила. Теперь во дворе появились съезды для детских колясок и велосипедов, парковки для маломобильных групп населения, был отремонтирован лестничный марш, ведущий от спортивной школы «Тагилстрой». Также установлены аттракционы и спортивные тренажеры. Отмечается, что на открытие двора приехал и глава города Владислав Пинаев. Он поздравил местных жителей со значимым событием и поблагодарил их за инициативность. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила Напомним, в 2021 году в общей сложности на реконструкцию дворовых территорий выделено 34,4 миллиона рублей. Обновление дворовой территории на улице Газетная возле домов № 87 и 95 в Нижнем Тагиле планируется завершить досрочно. Реконструкцию двора на улице Газетная в Нижнем Тагиле планируется закончить досрочно

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