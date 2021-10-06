Помещения для переписчиков населения выделили в Нижнем Тагиле

Для обучения и работы переписчиков населения выделили по 11 помещений в Ленинском, Тагилстроевском и Дзержинском районах Нижнего Тагила. Информация об этом стала известна из постановления мэрии города.

В перечень помещений для работы переписчиков населения Ленинского района попали школы № 71 и № 30, центр допобразования «Мир», дворцы культуры «Юбилейный» и «Салют». Также представители Всероссийской переписи населения расположатся в библиотеках № 7 и № 1, в Городской станции юных туристов, доме детского творчества от «Меридиана», Уральском институте подготовки кадров и в административном здании Ленинского района. В Тагилстроевском районе переписчики населения будут работать в школах № 138 и № 40, доме детского творчества, Городском дворце молодежи, музыкальной школе № 3 и в двух нежилых многоквартирных домах на ул. Карла Либкнехта и Красных Зорь. Помимо этого, представители переписи расположатся в административном здании, домах детского творчества подразделений «Энтузиаст» и «Контакт» и в Нижнетагильском строительном колледже. Работники по переписи населения в Дзержинском районе займут часть помещений в Молодежном театре, во дворцах детского и юношеского творчества подразделений «Эдельвейс», «Заря», «Спартаковец». Также обучаться и работать переписчики будут во дворце культуры «Космос» и дворце им. Окунева, административном здании района, в помещениях Станции юных техников, шахматно-шашечного центра и Всероссийского общества инвалидов. Напомним, Всероссийская перепись населения 2020 года будет проходить с 15 октября по 14 ноября. Итоги огласят в конце 2022 года. Для переписчиков населения в исправительной колонии № 6 Нижнего Тагила сошьют 105 тысяч жилетов.

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