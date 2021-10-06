Пропавшего в Екатеринбурге подполковника ищут в Челябинске

Пропавший подполковник из Елани Александр Вяткин теперь разыскивается в Челябинске. Выяснилось, что из Екатеринбурга он ушел пешком и добрался до Челябинского тракта.

Полиция отследила передвижения Александра по городу. После выбытия из 32 городка в Екатеринбурге, куда он приезжал по служебным делам, мужчина переночевал у знакомого, ушел от него и пропал, пишет Е1. Отслеживание по трем камерам показало, что пропавший вышел из воинской части, пошел в сторону остановки, но не дошел до нее, так как повернул в другую сторону, рассказывает супруга Александра Юлия. Такси он, по словам жены, не вызывал и отключил оба своих телефона. Полицейским удалось проследить путь пропавшего по камерам наблюдения. Вместо поездки на автовокзал, Александр направился в другое место. Известно, что он добрался до Челябинского тракта, а далее его след обрывается. Фото: Лиза Алерт По словам источника в силовых структурах, причины, которые побудили подполковника отправиться не домой, а скрыться — неизвестны. Он уточнил, что подробности проверки, которая проводилась в отношении Вяткина, также не раскрываются. Поиски на данный момент продолжаются, в том числе и в Челябинске. Напомним, Александр Вяткин пропал 14 сентября 2021 года. Один из его сослуживцев рассказал, что в отношении офицера проводились проверки. Вскоре после пропажи появились данные, что он найден в психиатрической больнице. Однако мужчина оказался однофамильцем. Найденный в больнице Екатеринбурга мужчина оказался однофамильцем пропавшего офицера

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