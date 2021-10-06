Пропажа тв-сигнала и сирены в городе: учения сил ГО и ЧС пройдут в Краснотурьинске

6 октября 2021 года силы ГО и ЧС, совместно с администрацией города и специальными экстренными службами, проведут тренировку и проверку оборудования, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».
Специалисты отработают взаимодействие различных служб и ведомств в условиях, максимально приближенным к реальным при возникновении ЧС. Также будут проверены системы экстренного оповещения населения — в городе запустят электрические сирены, а телевизионный сигнал будет перехвачен на 1 минуту.
Спасатели МЧС не сообщают о месте проведения учений — таким образом, сценарии будут максимально реальными.
Напомним, 5 октября 2021 года на УВЗ спасатели отработали действия при утечке хлора в Нижнем Тагиле.