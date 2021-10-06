Сбербанк признали самым дорогим банком в Европе

По ожиданиям российского правительства, дивиденды Сбербанка в следующем году составят 26,36 рубля, в 2023 году - 26,95 рубля, а еще через год - 29,96 рубля за одну акцию. Об этом говорится в проекте бюджета Российской Федерации на следующие три года. Так, через 3 года дивиденды акционерам могут вырасти на шестьдесят процентов.