Сбербанк признали самым дорогим банком в Европе

ПРАЙМ сообщает, что во вторник стоимость акций Сбербанка превысила 350 рублей за штуку, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные с Московской биржи. Капитализация финансового учреждения превысила 7,9 триллиона рублей, и в рейтинге самых дорогих банков Европы Сбер обогнал банк HSBC, который ранее занимал лидирующую позицию в этом списке. В мировом рейтинге банков Сбербанк расположился на четырнадцатом месте.
Василий Колташов, экономист, объяснил, что стоимость акций Сбера растет в результате хороших финансовых прогнозов по итогам прошедших 9 месяцев текущего года - финансовая организация планирует их объявить уже в этот четверг, 7 октября. Эксперт подчеркнул, что привлекательность Сбербанка также обусловлена его дивидендной политикой, которая предусматривает выплату дивидендов в размере пятидесяти процентов от чистой прибыли по МСФО.
"Банк выплатил рекордные 422,4 млрд рублей дивидендов за 2020 год (18,7 рубля на акцию)", — указал он.
По ожиданиям российского правительства, дивиденды Сбербанка в следующем году составят 26,36 рубля, в 2023 году - 26,95 рубля, а еще через год - 29,96 рубля за одну акцию. Об этом говорится в проекте бюджета Российской Федерации на следующие три года. Так, через 3 года дивиденды акционерам могут вырасти на шестьдесят процентов.