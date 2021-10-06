В России выработают стандарты меблированного жилья

В России выработают стандарты меблированного жилья
В России выработают стандарты меблированного жилья
Сегодня, 16:49ОбществоФото: pixabay.com
Правительство дало поручение разработать критерии стандартного жилья с мебелью. Рекомендации будут прорабатывать Минстрой и Минпромторг. Уже к 7 октября ведомства должны рассмотреть возможность включения в стандарт обязательной чистовой отделки и меблировки.

Соответствующее поручение дано вице-премьером Викторией Абрамченко.

По информации 360tv.ru со ссылкой на «Известия», для россиян такая мебель должна обойтись примерно вдвое ниже. При этом сама квартира подорожает на 5% максимум. По словам девелоперов, такое жилье строят по программе реновации. Предложение уже поддержал Минпромторг.

Критерии жилья класса «стандарт» определены в приказе Минстроя от 29 апреля 2020 года № 237/пр. Сейчас среди обязательных требований — наличие лампочек, сантехники и плиты на кухню.

Однако, по мнению экспертов, чистовая отделка и меблировка также должны стать обязательными требованиями. Как минимум, это кухня, встроенные шкафы в коридоре, мебель в ванной комнате, о чем и говорится в новом проекте. Что касается гостиных и спален, их жильцы смогут обустроить по своему желанию.

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