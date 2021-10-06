Вдова погибшего в части под Тагилом офицера рассказала о загадочной смерти мужа

Вдова офицера военной части, расположенной в ЗАТО «Свободный» под Нижним Тагилом, раскрыла обстоятельства смерти мужа, который также там служил.

Анастасия рассказала, что сомневается в выводах специалистов. По ее словам, 30-летний капитан Алексей Шершнев был найден мертвым 11 июня. Семье сказали, что он скончался от удара током. Однако в морге женщина заметила, что на лбу у мужчины была ссадина, а на шее посинение. Специалисты не пояснили, откуда взялись ранения. В заключении медиков указано, что мужчина находился в состоянии сильного опьянения и умер от алкогольной комы, пишет Е1. Женщина также забрала из морга китель мужа. Она отметила, что одежда была влажной, поэтому предположила, что ее, возможно, пытались отстирать от крови. Женщина отдала китель следователю, однако его не обследовали. По мнению Анастасии, мужу специально влили большое количество спиртного, так как в тот день он находился на службе и никогда не позволял себе напиваться. Также после смерти капитана никто так и не рассказал, что именно произошло. Солдаты уходят от разговора, их показания расходятся. На данный момент Анастасия не получает деньги по потере кормильца. Она рассчитывает, что расследование прояснить детали гибели ее мужа. Напомним, бывшие военнослужащие и родители солдат подтвердили, что со стороны офицеров воинской части в ЗАТО «Свободный», имели место быть факты физического насилия. Юрист заявил о насилии над солдатами в воинской части под Нижним Тагилом

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