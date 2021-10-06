Военный с «закладкой» и пропавший на BMW. Итоги дня в Свердловской области

Военнослужащий из части в ЗАТО Свободный был задержан полицейскими в Нижнем Тагиле при попытке поднять «закладку» с наркотиками. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде. По словам инсайдера, это второй случай с начала октября.
Высокая температура является главный признаком, который свидетельствует о новом штамме COVID-19 у детей. Она может подниматься выше 40 градусов, держаться несколько дней и плохо сбивается. При этом другие симптомы простуды не проявляются. Специалисты заявляют об увеличении количества заболевших коронавирусом детей во всех возрастных группах.
30-летний мужчина на BMW пропал в Екатеринбурге. Последний сигнал GPS из автомобиля был из Сысерти, а затем навигатор отключился. Свердловчанина ищут разыскивают полицейские и волонтеры поисковых отрядов.
Екатеринбуржец выскочил из машины на полном ходу после ссоры с женой на Тюменском тракте и погиб под колесами автомобиля. Его супруга находилась за рулем и попыталась экстренно затормозить, но мужчину затянуло под машину. На месте ДТП работали дознаватели и сотрудники ГИБДД.