Военный с «закладкой» и пропавший на BMW. Итоги дня в Свердловской области

Военнослужащий из части в ЗАТО Свободный был задержан полицейскими в Нижнем Тагиле при попытке поднять «закладку» с наркотиками. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде. По словам инсайдера, это второй случай с начала октября.