Военный с «закладкой» и пропавший на BMW. Итоги дня в Свердловской области

Военный с «закладкой» и пропавший на BMW. Итоги дня в Свердловской области
Военный с «закладкой» и пропавший на BMW. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 20:04ОбществоФото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 6 октября.

Военнослужащий из части в ЗАТО Свободный был задержан полицейскими в Нижнем Тагиле при попытке поднять «закладку» с наркотиками. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде. По словам инсайдера, это второй случай с начала октября.

Высокая температура является главный признаком, который свидетельствует о новом штамме COVID-19 у детей. Она может подниматься выше 40 градусов, держаться несколько дней и плохо сбивается. При этом другие симптомы простуды не проявляются. Специалисты заявляют об увеличении количества заболевших коронавирусом детей во всех возрастных группах.

30-летний мужчина на BMW пропал в Екатеринбурге. Последний сигнал GPS из автомобиля был из Сысерти, а затем навигатор отключился. Свердловчанина ищут разыскивают полицейские и волонтеры поисковых отрядов.

Екатеринбуржец выскочил из машины на полном ходу после ссоры с женой на Тюменском тракте и погиб под колесами автомобиля. Его супруга находилась за рулем и попыталась экстренно затормозить, но мужчину затянуло под машину. На месте ДТП работали дознаватели и сотрудники ГИБДД.

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