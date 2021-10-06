За комментарий об обнулении житель уральского села заплатит 60 тысяч рублей

Жителю Шалинского района Свердловской области назначен штраф в размере 60 тысяч рублей за оскорбление президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и депутата Госдумы Валентины Терешковой в комментариях в соцсети «ВКонтакте».

При этом решение сначала вынес Шалинский районный суд, а затем Свердловский областной суд отказался поддерживать апелляцию, сообщает Znak со ссылкой на Telegram-канал «РОСштраф». В постах мужчины, по словам адвоката Романа Качанова, не было упоминаний имен и фамилий представителей власти, однако суд решил, что выражения относятся к конкретным личностям. Например, в одном из словосочетаний единственной характеристикой было слово «лысый». При этом имени не было указано, но судья сам решил, кто имеется ввиду. В своих комментариях, рассказал адвокат, уралец раскритиковал поправки в Конституцию РФ, обнуление президентских сроков и увеличение пенсионного возраста. Также адвокат заявил, что комментарии были оставлены в мае 2020 года, а срок давности по таким делам составляет три месяца. Однако в отношении мужчины было возбуждено два административных дела за распространение информации в интернете в неприличной форме, оскорбляющей честь человека и общественную нравственность, а также выражающую неуважение к власти.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter