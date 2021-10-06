За комментарий об обнулении житель уральского села заплатит 60 тысяч рублей

За комментарий об обнулении житель уральского села заплатит 60 тысяч рублей
За комментарий об обнулении житель уральского села заплатит 60 тысяч рублей
Сегодня, 16:12ОбществоФото: 1MI
Жителю Шалинского района Свердловской области назначен штраф в размере 60 тысяч рублей за оскорбление президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и депутата Госдумы Валентины Терешковой в комментариях в соцсети «ВКонтакте».

При этом решение сначала вынес Шалинский районный суд, а затем Свердловский областной суд отказался поддерживать апелляцию, сообщает Znak со ссылкой на Telegram-канал «РОСштраф».

В постах мужчины, по словам адвоката Романа Качанова, не было упоминаний имен и фамилий представителей власти, однако суд решил, что выражения относятся к конкретным личностям. Например, в одном из словосочетаний единственной характеристикой было слово «лысый». При этом имени не было указано, но судья сам решил, кто имеется ввиду.

В своих комментариях, рассказал адвокат, уралец раскритиковал поправки в Конституцию РФ, обнуление президентских сроков и увеличение пенсионного возраста. Также адвокат заявил, что комментарии были оставлены в мае 2020 года, а срок давности по таким делам составляет три месяца.

Однако в отношении мужчины было возбуждено два административных дела за распространение информации в интернете в неприличной форме, оскорбляющей честь человека и общественную нравственность, а также выражающую неуважение к власти.

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Свердловская областьсудштрафШалинский район
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