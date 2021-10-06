За комментарий об обнулении житель уральского села заплатит 60 тысяч рублей

При этом решение сначала вынес Шалинский районный суд, а затем Свердловский областной суд отказался поддерживать апелляцию, сообщает Znak со ссылкой на Telegram-канал «РОСштраф».
В постах мужчины, по словам адвоката Романа Качанова, не было упоминаний имен и фамилий представителей власти, однако суд решил, что выражения относятся к конкретным личностям. Например, в одном из словосочетаний единственной характеристикой было слово «лысый». При этом имени не было указано, но судья сам решил, кто имеется ввиду.
В своих комментариях, рассказал адвокат, уралец раскритиковал поправки в Конституцию РФ, обнуление президентских сроков и увеличение пенсионного возраста. Также адвокат заявил, что комментарии были оставлены в мае 2020 года, а срок давности по таким делам составляет три месяца.
Однако в отношении мужчины было возбуждено два административных дела за распространение информации в интернете в неприличной форме, оскорбляющей честь человека и общественную нравственность, а также выражающую неуважение к власти.