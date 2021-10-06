Зацепинг в Нижнем Тагиле: как уберечь детей от трагедии?

5 октября в Екатеринбурге погибла школьница, которая каталась на трамвайной сцепке и оказалась под колесной парой. Трамвай проволок девочку несколько десятков метров и перерезал ее тело пополам. Что заставляет юных тагильчан кататься на сцепке и как уберечь их от опасности — в материале редакции TagilCity.ru.

Травматизм и гибель зацеперов — нередкое явление в России. 5 октября на Московской железной дороге из-за зацепера было остановлено движение трех пригородных поездов. По предварительным данным, молодой человек получил травмы. 25 мая в Вологде опасное увлечение 13-летнего мальчика закончилось переломом позвоночника и 70% ожогов тела. Более 50% ожогов в этом году получил еще один подросток-зацепер в Нижегородской области. Причина одна — не удержался и сорвался. По данным управления на транспорте МВД по ЦФО, на апрель текущего года только в Центральной России погибли девять зацеперов. Езда на трамвайной сцепке не перестает быть популярной среди школьников. Очень часто водители трамваев останавливают состав, чтобы предостеречь детей от травматизма или гибели, говорит директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов. Водитель не увидит Юная екатеринбурженка, которая 5 октября погибла под колесной парой, около 200 метров была под составом. Водитель трамвая не заметил школьницу и продолжил движение после ее падения. По словам директора МУП «Тагильский трамвай» Игоря Темнова, водитель не может увидеть, что на сцепном устройстве кто-то находится. Предотвратить зацепинг он может только перед поездкой. Если ребенок или взрослый находится за вагоном и выполняет какие-то действия, значит, он точно хочет сесть на сцепку,сказал редакции TagilCity.ru Темнов. Замечают зацеперов пассажиры на задней площадке салона, которые передают информацию кондуктору. Сообщают о человеке на сцепке трамвая автолюбители, сигналя вагоновожатому. Также информацию передают водители встречных вагонов. В таком случае водитель останавливает транспорт и в крайнем случае вызывает группу ГБР. Но ловить чаще всего некого, так как при остановке в неположенном месте зацепер сбегает. Кого там ловить? Вагон останавливается, всё, ребенок понимает, что из-за него. Развлечение зацеперов приводит к сбою в расписании общественного транспорта. Движение трамваев выверено по минутам. Незапланированная остановка заставляет пересмотреть пересечение вагонов. Таким образом, тагильчане в холодное время суток дольше ждут транспорт, а вагоновожатый позже сдает смену. Кто становится зацепером Школьники готовы пренебречь безопасностью ради самоутверждения и новых эмоций, говорит медицинский психолог Юлия Синявская. Может быть, для подростков это единственный способ развлечься. По версии директора «Тагильского трамвая» Игоря Темнова, молодые люди хотят стать популярными в соцсетях. Чем опаснее увлечение — тем авторитетней ребенок в глазах сверстников. Видимо, недопонимают, что транспорт под напряжением. Причем столько случаев, что детей убивает. А инвалидами сколько становятся, говорит Темнов. Сами подростки объясняют свой интерес к зацепингу «стадным инстинктом». Чаще всего садишься, потому что все уже катались, а ты нет. Особо никаких эмоций и не испытываешь, просто едешь, рассказал редакции TagilCity.ru юноша, который катался на соединяющем устройстве трамвая. Опасные последствия, которые может повлечь зацепинг, подростки знают и понимают. Но ты же думаешь, что с тобой такого не произойдет. Девочку-зацепера перерезал трамвай пополам в Екатеринбурге Как уберечь детей от зацепинга Подростковый возраст — критичный этап в жизни человека. Дети начинают отдаляться от родителей и пренебрегать мерами безопасности. И именно в этот период необдуманные действия ребенка становятся причиной травматизма или гибели. Важно объяснять ребенку, какой досуг безопасен и к каким последствиям приводят рискованные развлечения. Я, как семейный психолог, считаю, что это полностью ответственность семьи — знать, обеспечивать досуг, устанавливать с ребенком доверительные отношения, планировать его времяпрепровождение. Важно обсуждать: что ценно, что неценно; что опасно, что безопасно, говорит медицинский психолог Юлия Синявская. Более того, взрослый должен знать, где и с кем находится его ребенок. Контроль — лучший способ предотвратить трагедию. Родитель должен все свободное время своего ребенка контролировать, в том числе и учебную деятельность. И чем ребенок занят, и с кем он находится во время прогулок, сообщает начальник отделения ПДН Татьяна Пинаева. Сотрудники Госавтоинспекции считают, что зацеперами становятся дети, которые не получают должного внимания и заботы со стороны родителей. Зацепинг — крайне опасный способ передвижения, заключающийся в проезде на рельсовых транспортных средствах. Включает в себя проезд на крышах, переходных площадках, с боковых или торцевых сторон вагонов или в подвагонном пространстве на элементах наружной арматуры подвижного состава, сообщает отдел пропаганды ГИБДД. Родитель должен понимать, что взрослый несет ответственность за действия, жизнь и здоровье ребенка. Наказание за проезд на трамвайной сцепке предусматривает штраф от 150 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере двухлетней заработной платы преступника. Крайняя мера наказания по статье 267.1. УК РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств» — ограничение или лишение свободы на срок до двух лет. В случае поимки ребенка на трамвайной сцепке на родителей ребенка составляется административный протокол по статье 5.35. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию, контролю, защите законных прав и интересов своих несовершеннолетних детей взрослый получает сначала предупреждение, затем штраф. Главная роль в воспитании — это не школа, не улица, не друзья, а родители. Все, что будет вложено в ребенка до пяти лет — как он будет воспитан, к чему он будет приучен, каким личным примером родитель покажет жизнь своему ребенку — дети будут проецировать в своей жизни, призывает быть внимательными к проблемам и времяпровождению детей начальник отделения ПДН межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» Татьяна Пинаева.

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