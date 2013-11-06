Nissan Qashqai от автоцентра КОНКОРД - выгода до 100 000 рублей, кредит 0%!

мы хотим порадовать вас новым поводом для посещения нашего автоцентра – самый популярный настоящий городской кроссовер Nissan Qashqai и Qashqai+2 теперь с выгодой

до 100 000 рублей!

Яркий характер, притягательный, стильный дизайн и впечатляющая динамика и экономичность.

Nissan Qashqai создан покорять городские стихии.

Подробности у менеджеров отдела продаж по т. (3435) 44-70-55 и на сайте www.concord-ural.ru