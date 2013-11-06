Nissan Qashqai от автоцентра КОНКОРД - выгода до 100 000 рублей, кредит 0%!
6 ноября 2013, 13:00ОбществоПолина
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Уважаемые клиенты, мы хотим порадовать вас новым поводом для посещения нашего автоцентра – самый популярный настоящий городской кроссовер Nissan Qashqai и Qashqai+2 теперь с выгодой до 100...
мы хотим порадовать вас новым поводом для посещения нашего автоцентра – самый популярный настоящий городской кроссовер Nissan Qashqai и Qashqai+2 теперь с выгодой
до 100 000 рублей!
Яркий характер, притягательный, стильный дизайн и впечатляющая динамика и экономичность.
Nissan Qashqai создан покорять городские стихии.
Подробности у менеджеров отдела продаж по т. (3435) 44-70-55 и на сайте www.concord-ural.ru
Всегда рады видеть вас в нашем автоцентре!
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